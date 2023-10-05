При закупках медизделий для диабетиков предпочтение будут отдавать российской продукции

Минздрав предложил при закупках медицинских изделий при эквивалентных технологических характеристиках отдавать предпочтение продукции отечественных производителей. Ведомство разработало правила выделения средств на оснащение больниц и эндокринологических центров такими медизделиями.

Минздрав разработал правила выделения средств на оснащение медизделиями для выявления и контроля сахарного диабета центральных районных и участковых больниц, а также региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. Ведомство разместило на портале regulation.gov.ru два соответствующих документа.

Такая мера реализуется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». В 2023 году не менее 89 сельских больниц, а также эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом в 36 медорганизациях будут дооснащены (переоснащены) соответствующим оборудованием. При эквивалентных технологических характеристиках медизделий предпочтение будут отдавать российской продукции.

Ранее Народный фронт в ходе опроса узнал о проблемах с доступностью медизделий для пациентов с диагнозом «диабет». Более 70% опрошенных отметили нехватку устройств для непрерывного мониторинга глюкозы, а более 80% указали на дефицит расходников к ним. Самая распространенная проблема — дефицит сенсорных систем, передающих данные на телефон. Также не хватает сенсоров для тех помп, которые были установлены. На совещании с членами правительства президент Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко разобраться с полученными данными и через неделю представить свои предложения.

Фото: xb100/ru.freepik.com

Артем Косенок

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