Компания «Герофарм» разработала ЛП против хронического простатита и аденомы простаты

Российская фармкомпания «Герофарм» объявила о выводе на рынок оригинального лекарства отечественного производства для лечения хронического простатита и аденомы простаты. Препарат в форме суппозитория представляет собой комбинацию действующих веществ, содержащих экстракт простаты и тамсулозина гидрохлорид. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Уточняется, что ранее медикаменты с тамсулозином были представлены у других производителей в капсулах и таблетках, а сочетание веществ было возможно только при применении нескольких медикаментов в терапии.

Потенциальными потребителями препарата являются миллионы людей, поскольку доброкачественная гиперплазия предстательной железы и хронический простатит –распространенные заболевания мочеполовой системы у мужчин. Так, аденома простаты встречается у каждого десятого мужчины старше 40 лет, у 50% мужчин в возрасте от 50 до 60 лет, а к 80 годам уже в 80% случаев.

Притом что разрастание ткани в предстательной железе может рассматриваться как норма, такое состояние зачастую сопровождается различными урологическими нарушениями (частое мочеиспускание, болевые ощущения и другое). Кроме того, заболевание может осложниться развитием хронического простатита (от 30 до 80% случаев в разных возрастных категориях после 30 лет) и образованием камней в мочевыделительной системе. Оба нарушения влияют на эректильную функцию.

Применение препарата позволит ускорить время наступления эффекта и облегчить урологические симптомы аденомы простаты – как в виде основного заболевания, так и осложненного хроническим простатитом. Кроме того, он расслабляет мышечную мускулатуру, что открывает дополнительные возможности для терапевтического лечения мочекаменной болезни и восстановления пациентов после оперативных вмешательств.

gxpnews