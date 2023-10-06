DSM Group: продажи российских гормональных препаратов возросли вдвое с 2019 года

Емкость рынка гормональных препаратов для системного использования (за исключением половых гормонов), производство которых осуществляется на территории России, увеличилась в два раза по сравнению с 2019 годом. За счет этого в структуре продаж все большую долю в этой категории занимают локализованные средства. Так, в январе – августе 2023 года вес произведенных в России лекарств составил 15% в рублях и 24% в упаковках. Это на 6 и 13% больше, чем в тот же период 2019 года соответственно. Всего за восемь месяцев 2023 года аптеки реализовали 5,2 млн упаковок подобных лекарств общей стоимостью 756,8 млн рублей. Об этом свидетельствуют результаты аналитики компании DSM Group, с которыми ознакомились GxP News.

Пик продаж гормональных средств пришелся на 2021 год: по сравнению с предыдущим годом их покупали на 40% активнее. Наибольшей популярностью пользовались препараты с активными ингредиентами левотироксин натрия (+157% в рублях и +167% в упаковках) и дексаметазон (+86% и +103% соответственно). Все локализованные гормональные препараты для системного использования являются дженериками, отмечают аналитики компании. Кроме этого, почти все продажи приходились на лекарства из перечня ЖНВЛП, а более 90% из реализованных препаратов отпускались по рецепту.

Локализованные гормональные препараты для системного использования представлены на рынке 19 брендами от 26 производителей. Лидером как по стоимостному, так и по натуральному объему продаж является российская фармкомпания Renewal, которая занимает почти половину оборота группы (доля 42% в рублях и 48% в упаковках). Ведущей маркой компании стал глюкокортикостероид «Дексаметазон», который и внес основной вклад в положительную динамику продаж фирмы (+254% к восьми месяцам 2022 года). На 58% вырос спрос и на тиреоидное средство «L-Тироксин», на 19% – на еще один глюкокортикостероид «Преднизолон». А вот реализация препарата йода «Калия йодид» снизилась (-55%). С отрывом более чем вдвое по доле рынка расположился производитель «Эллара». По результатам января – августа 2023 года объем продаж препаратов этой компании снизился на 17%. Вместе с тем по одному из брендов – марке «Преднизолон» (которую компания добавила в линейку в прошлом году) – наблюдался значительный рост потребления (+361%). Замыкает тройку лидеров в 2023 году Gedeon Richter (доля 11% в рублях) с одним препаратом «Преднизолон». По результатам восьми месяцев компания продемонстрировала прирост продаж на 27%.

gxpnews