Производитель «Виагры» Viatris продаст часть активов ввиду переориентации бизнеса

Американская фармкомпания Viatris объявила о продаже части своих активов на общую сумму в $3,6 млрд. Решение принято ввиду переориентации бизнеса на три основных терапевтических направления, а именно офтальмологию, гастроэнтерологию и дерматологию.

Обладателем прав на практически все безрецептурные лекарства Viatris станет французская Cooper Consumer Health. При этом популярный препарат для лечения эректильной дисфункции Viagra, назальный спрей Dymista и некоторые другие безрецептурные препараты в этот пакет не входят.

Другая компания – испанская Insud Pharma – выкупит линейку препаратов для лечения «женских» заболеваний (Duphaston и Femoston), а бизнес по производству активных фармацевтических ингредиентов в Индии будет передан индийской Iquest Enterprises.

gxpnews