Мантуров: «Взаимное признание маркировки в ЕАЭС необходимо расширить»

Внедрение системы прослеживаемости товаров на всех этапах жизненного цикла является одним из ключевых элементов совместной деятельности по борьбе с контрафактом. В рамках этой работы нужно активно двигаться в направлении взаимного признания маркировки в странах Евразийского экономического союза. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в приветственном слове участникам международного форума «Антиконтрафакт».

«Форум дает отличную возможность для обмена опытом и поиска совместных решений, которые можно транслировать на весь периметр Евразийского экономического союза с целью дальнейшего снижения незаконного оборота. Это особенно важно на фоне постоянного роста взаимной торговли между нашими странами. Ее объем по итогам прошлого года вырос более чем на 14%, до рекордных $83,3 млрд», – отметил Мантуров.

По его словам, для защиты граждан ЕАЭС от некачественной и зачастую опасной продукции необходимо усилить совместную межгосударственную работу в различных сферах государственного контроля: лицензировании, надзоре, техническом регулировании и защите прав интеллектуальной собственности.

Глава Минпромторга напомнил, что недавно совет комиссии ЕАЭС принял решение унифицировать правила маркировки в отношении лекарств, электроники, безалкогольных напитков. «При этом потенциал намного больше, учитывая, что в России обязательная маркировка введена уже по 16 товарным категориям», – добавил Мантуров.

gxpnews