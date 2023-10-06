Минздрав аннулировал шесть позиций в ГРЛС

Минздрав РФ отозвал регистрационные удостоверения шести лекарственных средств и исключил их из ГРЛС. Среди них препараты как иностранного, так и российского производства. Поводом послужили заявления от владельцев регудостоверений или их уполномоченных представителей.
Речь идет о следующих препаратах:
- «Энаблекс» (дарифенацин), Aspen Pharma, таблетки, РУ – ЛСР-006979/08 от 01.09.2008, не имеет аналогов в РФ.
- «Хумалог» (инсулин лизпро), Eli Lilly, раствор для подкожного введения, РУ – ЛП-№(001488)-(РГ-RU) от 01.12.2022.
- «Стиглатра» (эртуглифлозин), MSD, таблетки, РУ – ЛП-005959 от 02.12.2019, не имеет аналогов в РФ.
- «Ремдесивир» (ремдесивир), «Р-Фарм», лиофилизат, РУ – ЛП-007694 от 15.12.2021.
- «Мараславин», Sopharma AD, раствор для местного применения, РУ – П N012691/01 от 25.02.2010.
- «Лейцита» (филграстим), «Сигардис Рус», раствор для внутривенного и подкожного введения, РУ – ЛСР-001783/08 от 17.03.2008.
Ранее стало известно, что Минздрав РФ отозвал регистрационные удостоверения 11 лекарственных средств и исключил их из ГРЛС. Среди них также были препараты как иностранного, так и российского производства.