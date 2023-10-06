Минздрав аннулировал шесть позиций в ГРЛС

Минздрав РФ отозвал регистрационные удостоверения шести лекарственных средств и исключил их из ГРЛС. Среди них препараты как иностранного, так и российского производства. Поводом послужили заявления от владельцев регудостоверений или их уполномоченных представителей.

Речь идет о следующих препаратах: