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Минздрав аннулировал шесть позиций в ГРЛС

Минздрав РФ отозвал регистрационные удостоверения шести лекарственных средств и исключил их из ГРЛС. Среди них препараты как иностранного, так и российского производства. Поводом послужили заявления от владельцев регудостоверений или их уполномоченных представителей.

Речь идет о следующих препаратах:

  1. «Энаблекс» (дарифенацин), Aspen Pharma, таблетки, РУ – ЛСР-006979/08 от 01.09.2008, не имеет аналогов в РФ.
  2. «Хумалог» (инсулин лизпро), Eli Lilly, раствор для подкожного введения, РУ – ЛП-№(001488)-(РГ-RU) от 01.12.2022.
  3. «Стиглатра» (эртуглифлозин), MSD, таблетки, РУ – ЛП-005959 от 02.12.2019, не имеет аналогов в РФ.
  4. «Ремдесивир» (ремдесивир), «Р-Фарм», лиофилизат, РУ – ЛП-007694 от 15.12.2021.
  5. «Мараславин», Sopharma AD, раствор для местного применения, РУ – П N012691/01 от 25.02.2010.
  6. «Лейцита» (филграстим), «Сигардис Рус», раствор для внутривенного и подкожного введения, РУ – ЛСР-001783/08 от 17.03.2008.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ отозвал регистрационные удостоверения 11 лекарственных средств и исключил их из ГРЛС. Среди них также были препараты как иностранного, так и российского производства.

gxpnews

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6 октября, 2023 | Просмотров: 82