Эксперимент по маркировке средств реабилитации начнется с 15 октября

В России с 15 октября начнется эксперимент по маркировке технических средств реабилитации. В перечень вошли такие виды продукции, как функциональные узлы протезов и специальные средства ‎при нарушениях функций выделения.

Правительство опубликовало постановление о проведении эксперимента по маркировке отдельных видов технических средств реабилитации. Соответствующий документ № 1632 от 03.10.2023 опубликован на портале правовой информации. Пилот будет идти с 15 октября 2023 года по 31 августа 2024 года.

В перечень технических средств реабилитации попала следующая продукция:

трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни: 6602 00 000 0, 7326, 9021 10 100 0, 9021 90 900 9, 9403, 9620 00 000 9;

части и принадлежности протезов: функциональные узлы и ортезы: 9021 10 100 0, 9021 90 900 9;

противопролежневые матрацы и подушки: 9019 10 900 9, 9404 21, 9404 29 900 0;

специальные средства ‎при нарушениях функций выделения (в части однокомпонентных калоприемников): 9018 39 000 0, 3006 91 000 0;

кресла-стулья с санитарным оснащением: 9401 79 000 9, 9402 90 000 0.

Правительство опубликовало постановление о проведении эксперимента по маркировке отдельных видов технических средств реабилитации. Соответствующий документ № 1632 от 03.10.2023 опубликован на портале правовой информации. Пилот будет идти с 15 октября 2023 года по 31 августа 2024 года.

В перечень технических средств реабилитации попала следующая продукция:

трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни: 6602 00 000 0, 7326, 9021 10 100 0, 9021 90 900 9, 9403, 9620 00 000 9;

части и принадлежности протезов: функциональные узлы и ортезы: 9021 10 100 0, 9021 90 900 9;

противопролежневые матрацы и подушки: 9019 10 900 9, 9404 21, 9404 29 900 0;

специальные средства ‎при нарушениях функций выделения (в части однокомпонентных калоприемников): 9018 39 000 0, 3006 91 000 0;

кресла-стулья с санитарным оснащением: 9401 79 000 9, 9402 90 000 0.

Фото: pch.vector/ru.freepik.com

Артем Косенок

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