Двухатомный спирт 1,4-бутандиол могут признать наркотиком из-за дурманящего эффекта

Группа депутатов фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга обратила внимание министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на проблему беспрепятственной продажи физическим лицам 1,4-бутандиола (BDO), который оказывает дурманящий эффект. В своем обращении к министру депутаты предложили включить вещество в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. Об этом сообщили СМИ Санкт-Петербурга.

Бесцветный двухатомный спирт 1,4-бутандиол применяется в том числе для изготовления пластмасс, электронных химикатов и эластичных волокон, а также при производстве лекарств и полимерных материалов для фармацевтической отрасли. «Этот спирт применяется в промышленности как обезжиривающее средство для полимерных светочувствительных материалов, как очиститель элементов электроники, как универсальный растворитель лаков, красок, горюче-смазочных материалов», – пояснила депутат Наталия Астахова, которая является одним из авторов обращения к Мурашко.

По ее словам, наркозависимые люди научились использовать это химическое соединение для получения дурманящих веществ, которые в малых дозах вызывают эйфорию, схожую с эффектом, следующим за принятием алкоголя или МДМА. Ответственность за его хранение для физических лиц действующим законодательством не предусмотрена. При этом передозировка BDO, по ее словам, может привести к летальному исходу.

Если инициатива депутатов будет поддержана, то продажа BDO физическим лицам будет невозможна, а его оборот будет находиться под строгим контролем. «Решение, наверное, верное, если оно не лишит возможности использовать это вещество в промышленности», – полагает Астахова.

В июле 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень наркотических средств. В него добавилась 21 новая позиция – вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов, синтетических каннабиноидов.

gxpnews