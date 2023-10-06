БАД начнут внедрять в медицинскую деятельность

Российским врачам дадут право назначать биологически активные добавки, выписывая рецепты пациентам. Такой законопроект, разработанный в аппарате правительства Российской Федерации, одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. Об этом GxP News сообщили в Ассоциации юристов России.

Законопроектом предлагается внести изменения в законодательство в части применения биологически активных добавок. Так, их применение предлагается передать в полномочия правительства, которое будет устанавливать критерии качества БАД и сырья для их изготовления в зависимости от степени их влияния на здоровье человека, а также прописывать условия для их обеспечения. Помимо этого, полномочия правительства расширятся и на особенности регистрации таких изделий.

Также БАД предлагается внедрять в медицинскую деятельность в рамках охраны здоровья граждан, рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Перечень биологически активных добавок и перечень заболеваний и факторов риска развития заболеваний, при которых могут быть назначены биодобавки, будет устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, говорится в пояснительно записке к законопроекту.

«Фактически регулирование становится схожим с лекарственными препаратами, также назначаемыми по показаниям медицинскими сотрудниками. При этом законодатель минимизирует риск угрозы жизни и здоровья граждан при отсутствии контроля за рынком такой продукции», – отметила Мария Спиридонова.

Чтобы обеспечить качество и безопасность БАД, законопроектом предлагается распространить ограничения, связанные с запретом на использование продовольственного сырья, изготовленного с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), отдельных видов лекарственных средств, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений, при изготовлении биологически активных добавок.

Помимо этого, разработанный документ вносит несколько уточнений в регулирование биологически активных добавок. К примеру, на их рекламу, в том числе дистанционным путем, предлагается установить запрет.

Проект федерального закона разработан в целях расширения применения биологически активных добавок для охраны здоровья граждан и профилактики развития заболеваний или их осложнений, совершенствования нормативно-правового регулирования в части обращения таких добавок, недопущения на рынок биологически активных добавок ненадлежащего качества, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

gxpnews