Совет безопасности РФ займется организацией научных исследований для развития биотехнологий

Этим же указом упразднена Межведомственная комиссия Совета Безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, которая была образована в октябре 2020 года. Функции этого органа переданы новой комиссии.

Кроме организации научных исследований для развития биотехнологий, Межведомственная комиссия займется оценкой существующих угроз биологической безопасности и уровня защиты населения России от воздействия опасных биологических факторов. Также комиссия будет мониторить соблюдение требований биологической безопасности при реализации госпрограмм и проектов.

Еще одна функция комиссии – готовить предложения и рекомендации Совету Безопасности по вопросам, в том числе связанным с формированием единой госполитики в области развития биотехнологий, с реализацией стратегических направлений таких технологий для «создания новых услуг и продукции», с соблюдением принципов этичности при использовании биотехнологий. Комиссия также будет рассматривать вопросы формирования федбюджета в области биотехнологий и биопроизводства и вопросы международного сотрудничества в области развития биотехнологий.

Заседания комиссии будут проходить не реже одного раза в полгода, при необходимости могут быть организованы внеочередные встречи. Предпочтение отдается очной форме заседаний, но в некоторых случаях возможен вариант использования видео-конференц-связи.

В декабре 2020 года Владимир Путин утвердил федеральный закон № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации». Согласно документу, одним из основных принципов обеспечения биологической безопасности является охрана здоровья граждан и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, а одной из основных биологических угроз – «возникновение и распространение новых инфекций, занос и распространение редких и (или) ранее не встречавшихся на территории Российской Федерации инфекционных и паразитарных болезней, возникновение и распространение природно-очаговых, возвращающихся и спонтанных инфекций».

Кроме того, среди биологических угроз перечислены: «распространение инфекций, являющихся основной причиной смертности от инфекционных заболеваний», «распространение инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и инфекций, связанных с осуществлением ветеринарной деятельности, а также возможность возникновения профессиональных заболеваний вследствие выполнения работ с использованием патогенов», «распространение иммунодефицитных состояний организма человека, животного и связанных с этим инфекций (инфекционных болезней)».