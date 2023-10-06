Российским производителям медтехники могут обнулить НДС на комплектующие

Поправки планируется внести в статьи 164 и 165 Налогового кодекса РФ. В частности, в них будет внесен пункт для освобождения комплектующих от НДС и применения нулевой ставки при условии предоставления в ФНС производителем регудостоверения на медизделие, зарегистрированное по правилам РФ или ЕАЭС, а также выписки из реестра отечественной или евразийской промышленной продукции.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас сумма НДС комплектующих фактически учитывается в стоимости медоборудования, что увеличивает себестоимость российской медицинской техники и ставит российских вендоров в неравные условия с мейджорами (те имеют возможность возместить НДС при экспорте медтехники в Россию).

Дата рассмотрения законопроекта пока не назначена.

Регуляторика НДС одна из самых болезненных для отечественных производителей медизделий. В августе 2023 года Минфин России предложил реформировать порядок применения льготной ставки по НДС в 10% и освобождения от уплаты налога для медицинских изделий. Законопроект предполагает поправки в статью 149 НК РФ, которая регламентирует применение льготной ставки по НДС. В случае медизделий основанием для льготы станет предоставление регудостоверения производителем или поставщиком в ФНС.

В случае утверждения поправок в новой редакции Налогового кодекса льгота будет действовать через предоставление регудостоверения в Федеральную налоговую службу при выполнении условий, которые впоследствии определит правительство. При этом льгота не будет распространяться на части и принадлежности, которые продаются отдельно от медизделия. Так Минфин собирался уравнять в правах российских производителей и иностранных поставщиков.