Viatris продаст часть активов за 3,6 млрд долларов

Фармацевтическая компания Viatris продаст часть своих активов в области безрецептурных препаратов, препаратов для женского здоровья «Дюфастон» и «Фемостон» и активных фармацевтических ингредиентов. Более 6 тыс. сотрудников покинут компанию в связи с последними сделками.

Производитель лекарств Viatris заявил, что продаст часть своих активов на общую сумму до 3,6 млрд долл. Об этом сообщается на сайте компании.

FiercePharma пишет, что Viatris стремится восстановить свою репутацию в качестве компании, специализирующейся на лекарствах для глаз. Поэтому компания сокращает свою деятельность по другим направлениям, отказываясь от прав на безрецептурные препараты, товары для женского здоровья и активные фармацевтические ингредиенты.

Производитель сообщил, что готов продать свои активы в области женского здравоохранения испанской фармацевтической компании Insud Pharma, а активы по производству активных фармацевтических ингредиентов в Индии получит Iquest Enterprises. Эти сделки принесут компании около 1,2 млрд долл. прибыли. Компания также продаст свои права на препараты для женского здоровья «Дюфастон» и «Фемостон» лондонской компании Theramex.

Права на безрецептурные препараты Viatris продаст Cooper Consumer Health. В сделку не входят популярное лекарство от эректильной дисфункции «Виагра», назальный спрей Dymista, а также «другие безрецептурные активы», заявили в компании. На этой сделке компания заработает 2,17 млрд долл.

Компания Viatris была образована в результате слияния компаний Mylan и подразделения Pfizer Upjohn. Она занимается производством непатентованных и некоторых брендовых препаратов, включая препарат для лечения артрита «Целебрекс», препарат для лечения эректильной дисфункции «Виагра», препарат для лечения эпилепсии «Лирика» и антидепрессант «Золофт».

Продажа активов призвана «существенно упростить» структуру Viatris, это относится и к ее рабочей силе. Более 6 тыс. сотрудников покинут фармацевтическую компанию в связи с последними сделками.

В прошлом году Viatris продала свой бизнес по производству биоаналогов в рамках сделки с Biocon Biologics на сумму 3,33 млрд долл.

Николай Соколов

pharmvestnik