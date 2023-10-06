В Госдуме предложили полностью запретить работать иностранцам в аптеках

Ряд депутатов Госдумы предложили ввести полный запрет на привлечение иностранных работников к наиболее чувствительным социальным сферам. Речь в том числе идет о розничной торговле лекарственными средствами.

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий иностранным работникам работать в аптеках. Соответствующий документ размещен в нижней палате парламента.

Авторами инициативы выступили руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, депутаты Олег Нилов, Андрей Кузнецов, Михаил Делягин, Николай Новичков, Яна Лантратова, Александр Аксененко. Документ в случае принятия вступит в силу со дня своего официального опубликования.

По мнению депутатов, существующее правовое регулирование рынка труда иностранных работников нуждается в совершенствовании. Документом предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников в 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

Кроме того, законопроект предлагает установить полный запрет на привлечение мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам, в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы. В частности, документ устанавливает недопустимость привлечения мигрантов к сфере розничной торговли лекарственными средствами, деятельности в области здравоохранения и социальных услуг (в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения), начального и среднего образования, а также в пассажирских перевозках, в том числе такси и некоторых сферах торговли.

По мнению авторов инициативы, реализация законопроекта позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места гражданам России.

В конце сентября правительство утвердило квоты на 2024 год по доле иностранных работников в российских компаниях. Для аптек она также, как и раньше, установлена в 0%. Ранее Ассоциация независимых аптек просила правительство разрешить аптекам брать на работу иностранных граждан.

Сейчас иностранцев запрещено нанимать в аптеки. Такой запрет впервые был принят в конце 2013 года и с тех пор неоднократно продлялся.

Фото: ArtPhoto_studio/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik