В России официально зарегистрирован аналог «Оземпика»

Минздрав выдал «Герофарму» регудостоверение на препарат «Семавик» (семаглутид). Это первый дженерик «Оземпика», патент на который принадлежит Novo Nordisk до 2035 года. Для выхода российского аналога на рынок требуется принудительное лицензирование.

В России зарегистрирован первый дженерик «Оземпика» (МНН — семаглутид). Компания «Герофарм» получила регистрационное удостоверение на препарат «Семавик». Для его выхода на рынок требуется получение принудительного лицензирования из-за того, что патент на молекулу от Novo Nordisk действует до 2035 года. Как сообщили в пресс-службе «Герофарма», компания сможет покрыть потребность страны в лекарственном средстве.

В ноябре 2022 года в Росздравнадзор поступило уведомление от Novo Nordisk о планируемом прекращении поставок на территорию России «Оземпика». Поставки препарата должны продолжаться как минимум до декабря 2023 года. В течение года регулярно сообщалось о проблемах с поставками лекарственного средства, которое включено в Перечень ЖНВЛП на текущий год. Согласно данным Росздравнадзора, последний раз партия «Оземпика» вводилась в оборот в апреле 2023 года. В июле введена в оборот серия «Релсас» — это таблетированная форма с МНН семаглутид.

Препараты с содержанием семаглутида являются одной из наиболее перспективных групп сахароснижающих препаратов. Они применяются в первую очередь при сахарном диабете 2 типа.

Минздрав в июне выдал компании «Герофарм» разрешение на проведение клинического исследования для сравнения фармакокинетики и биоаналогичности препаратов GP40221 (семаглутида) и «Оземпик».

В августе этого года компания завершила клиническое исследование, в ходе которого «Семавик» и «Оземпик» были признаны экспертами биоэквивалентными и одинаково безопасными, сообщили в пресс-службе производителя.

Производство планируется на собственном заводе в Московской области, который позволяет выпускать лиофилизированные формы, растворы и суспензии во флаконах, картриджах и шприц-ручках.

«Сейчас пациенты в России, которые нуждаются в медикаментах с семаглутидом, вынуждены либо переходить на менее эффективные средства из группы «глутидов», либо покупать ранее доступные по льготе препараты через неофициальные каналы продаж со значительной наценкой без какой-либо гарантии качества и безопасности. Выпуск отечественного препарата «Семавик» — важный шаг в лекарственном импортозамещении. Он позволит полностью покрыть потребность нашей системы здравоохранения в препарате и обеспечить безопасность пациентов», — говорится в заявлении гендиректора «Герофарма» Петра Родионова.

Елена Калиновская

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