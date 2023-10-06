Минпромторг: внедрение акциза на медицинский спирт преждевременная мера

Минпромторг считает введение акциза на медицинский спирт преждевременным, это может вызвать рост стоимости лекарств и снизить их доступность для пациентов. Об этом сообщила замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева на форуме “Антиконтрафакт – 2023”.
“Безусловно, концептуально мы за то, чтобы у нас были все бреши для использования неучтенного спирта, для производства нелегальной продукции, были закрыты. Но мы о чем говорим, подход должен быть очень взвешенным и решения должны быть очень продуманными. И мы давали свою позицию о том, что мы реально считаем, что внедрять акциз преждевременно до того, как будут, во-первых, проработаны все сопутствующие этому решению вещи и до того, как у нас появятся результаты уже принятых решений”, – заявила Приезжева.
По ее словам, финансовая нагрузка, которая возникнет в результате введения акциза, ляжет на конечного потребителя лекарств, в составе которых есть этанол. “То есть это все окажется в конечной цене лекарств. Мы понимаем, что в конечном итоге это все ляжет в стоимость лекарственных препаратов и доступность ценовая этих лекарственных препаратов для пациентов будет другая”, – пояснила замминистра.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что министерство согласно с идеей облагать акцизом весь спирт, в том числе медицинский, и обсуждает ее с Минздравом. По его словам, принципиальных разногласий между Минфином и Минздравом по этому вопросу нет.
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в ходе сессии отметил, что введение акциза на медицинский спирт является одним из ключевых законодательных изменений, которые помогут резко сократить объемы нелегального оборота алкоголя.
“Введение акциза на медицинский спирт с одновременной компенсацией медучреждениям всего объема акциза, который они вынуждены будут уплачивать, – эта методика сейчас проговаривается сразу на нескольких площадках. В данный момент Минфин и Минздрав прорабатывают методики компенсации, которые исключат удорожание медицинских препаратов и медицинского спирта”, – сказал он.
Косарев напомнил, что в России производится около 6,8 млн дал медицинского спирта в год, из них около 1,6 млн дал направляется на нужды медицинской отрасли, а остальные 5,2 млн дал используются при нелегальном производстве алкоголя. В результате бюджет теряет 40-45 млрд рублей доходов.