Amgen завершила сделку по выкупу Horizon за $27,8 млрд

Amgen сообщила, что завершила сделку по приобретению Horizon Therapeutics за 27,8 млрд долларов или $116,50 за акцию. Изначально планировалось, что слияние компаний произойдет еще в первой половине 2023 года, однако из-за подозрений Федеральной торговой комиссии в монополии и судебных разбирательств процесс затянулся, в итоге суд встал на сторону производителя.

Агентство выступало против сделки из-за опасений, что Amgen будет использовать свои лекарства для оказания давления на страховые компании и менеджеров по льготам в аптеках, чтобы они предоставили льготные условия для двух ключевых продуктов Horizon: ЛС для лечения заболеваний щитовидной железы Tepezza и препарата подагры Krystexxa.

Согласно соглашению, Amgen запрещено объединять любые свои продукты с Tepezza или Krystexxa, а также использовать какие-либо скидки на продукты или условия контракта для исключения или ущемления продуктов, которые могут конкурировать с этими препаратами. Amgen также запрещено приобретать любые потенциальные конкуренты препаратов Horizon без одобрения ФТК, поскольку компания может попытаться нейтрализовать конкуренцию посредством приобретений.

gxpnews