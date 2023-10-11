FDA расширило показания к мази против бляшечного псориаза от Arcutis Biotherapeutics

FDA одобрило применение крема Zoryve (рофлумиласт 0,3%) для лечения бляшечного псориаза, включая интертригинозные области, у детей в возрасте 6-11 лет. Таким образом, расширены показания к применению препарата, который впервые был одобрен по тому же показанию в июле 2022 года для лиц в возрасте 12 лет и старше. Об этом сообщается на сайте компании-производителя – Arcutis Biotherapeutics.

Крем одобрен для однократного ежедневного местного лечения бляшечного псориаза легкой, средней и тяжелой степени. Как сообщается в пресс-релизе компании решение FDA о расширении возрастной категории основано на данных четырехнедельного исследования с участием пациентов 6-11 лет. Фармакокинетические показатели, безопасность, переносимость и эффективность “в целом соответствуют” данным, полученным в ходе исследований с испытуемыми старше 12 лет, говорится в пресс-релизе компании. В будущем планируется подать заявку об одобрении препарата для применения у детей с 2 лет.

Кроме того, в Arcutis Biotherapeutics отмечают, что Zoryve не содержит стероидов и таких кожных раздражителей, как пропиленгликоль, полиэтиленгликоль, изопропиловый спирт, этанол или ароматизаторы.

“Псориаз – второе по распространенности воспалительное заболевание кожи у детей, которое может значительно ухудшить качество жизни ребенка, членов его семьи и тех, кто за ним ухаживает. Специалисты, которые нас консультируют, говорят о том, что лечение детей сопряжено с многочисленными трудностями, и что подобрать правильную схему лечения может быть непросто, поэтому нас радуют достижения в области облегчения бремени заболевания для этой категории населения”, – прокомментировали одобрение FDA в Национальном фонде борьбы с псориазом США.

Ранее сообщалось о прекращении в РФ поставок препарата «Отесла» (апремиласт, входит в перечень ЖНВЛП) против псориатического артрита. По мнению экспертов, отсутствие этого средства не станет проблемой, так как апремиласт относится к группе таргетных синтетических препаратов, куда входит также тофацитиниб. Кроме того, при лечении псориатического артрита применяются «Метотрексат» или «Сульфасалазин».

gxpnews