Минпромторг: 50% сырья и комплектующих для технических средств реабилитации российского происхождения

Екатерина Шикина, заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России сообщила, что примерно половина сырья для производства технических средств реабилитации российского происхождения и уже есть реабилитационные изделия, которые можно импортозаместить. Об этом стало известно на VIII ежегодном форуме «Биотехмед», который проходит 9-10 октября в Сочи.

“Что касается сырья и комплектующих для ТСРов, мы совместно с производителями ведем тут большую работу. Мы провели детальный анализ того, из чего состоят эти изделия и пришли к выводу, что это более 140 видов различного сырья. Есть положительные моменты, примерно половина сырья – российская. Коллеги научились уже кооперироваться с российскими поставщиками. Есть, однако, сложные микросхемы, которые мы в ближайшее время импортозаместить не сможем, но есть и позиции, которые можно заместить, если это будет экономически обоснованно”, сказала она.

Ранее стало известно, что с 15 октября 2023 года в России запустят эксперимент по маркировке ряда технических средств реабилитации. Так, в список изделий, охваченных пилотным проектом, вошли противопролежневые матрасы и подушки, кресла-стулья с санитарным оснащением, мочеприемники и калоприемники, ТСР для опоры (трости, костыли, поручни), а также части и принадлежности протезов (функциональные узлы и ортезы).

gxpnews