“Фармасинтез” в ближайшие два года увеличит экспорт ЛП в 5-10 раз

ГК «Фармасинтез» планирует увеличить экспорт препаратов в ближайшие два года в 5-10 раз, исходя из уже подписанных контрактов, которые находятся на стадии реализации. Об этом сообщил исполнительный директор компании Никита Пуния в кулуарах VIII ежегодного форума «Биотехмед», который проходит 9-10 октября в Сочи.

“По итогам 2022 года у нас более 100 препаратов зарегистрировано за границей, мы активно развиваем линейку зарегистрированных препаратов в странах ЕАЭС на данный момент. Считаем, что мы в ближайшие год-два мы увеличим экспортное направление в продажах в 5-10 раз и в данном случае также расширяем линейку ЛП в том числе гормональные препараты, урология, в том числе и парентеральное питание. Мы будем расширять линейки в ближайшие годы”, рассказал он журналистам.

Никита Пуния также добавил, что компания на данный момент присутствует в более чем в 10 странах и планирует расширять штат практически в каждой из них, чтобы выполнять экспортные задачи поставленные перед компанией. Он добавил, что ранее были экспортные трудности, но с введением положения регистрации в рамках ЕАЭС все стало в разы легче.

Также, по словам исполнительного директора, компания активно развивает коммуникации с дружественными странами. Также, у компании есть планы по сотрудничеству с Бразилией, Мексикой, Вьетнамом, странами Африки.

Ранее стало известно, что ГК «Фармасинтез» вышла на рынки Сирии и Эквадора.

gxpnews