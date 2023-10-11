Александр Быков рассказал о повышении доступности инновационных препаратов на форуме «Биотехмед 2023»

VIII ежегодный форум «Биотехмед» проходит в Сочи 9–10 октября 2023 г. На сессии «Инновационные лекарственные препараты: скорость и доступность», которая состоялась в первый день форума, выступили представители органов власти, руководители фармацевтических компаний, профильных и пациентских организаций. Специалисты обсудили необходимость адаптации законодательных норм к инновационным препаратам, создание критериев инновационности, существующие и запланированные механизмы поддержки разработок, функционирование фармаконадзора, тарифное регулирование в здравоохранении и другие вопросы.

В рамках дискуссии была освещена точка зрения фармкомпаний на оптимальный путь к доступности инновационных препаратов на рынке. Александр Быков, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм», рассказал об открытии нового научно-исследовательского центра на базе московского завода группы компаний «Спутник Технополис» и отметил, что крупным компаниям стоит реинвестировать доходы в разработку лекарств, которые будут востребованы на рынке через 7–10 лет. По его мнению, необходимы стимулирование НИОКР, обеспечение доступа фармкомпаний к льготному кредитованию, а также планирование потребностей здравоохранения в инновационных препаратах.

Еще одна проблема, которую осветил Александр Быков, —ранняя оценка технологий здравоохранения (ОТЗ). Для инновационных препаратов ранняя ОТЗ необходима, а ее результаты должны служить основой для решения о финансировании разработки и валидации нового продукта в клинической практике.

По словам Александра Быкова, повысить доверие к отечественным препаратам можно за счет обеспечения возможности диалога российских производителей с врачами. Так фармкомпании смогут доводить до врачей информацию о новых разработках, которые запускаются в обращение.

«Нам нужно объединяться. Мы сейчас в одной лодке, и у нас есть возможность взять такой курс, чтобы, с одной стороны, увеличить финансирование, а с другой — повысить эффективность инвестиций, которые помогают обеспечить доступность инновационных лекарственных препаратов», — заключил Александр Быков.

gxpnews