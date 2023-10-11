Сколково: сократилось количество медицинских и фармацевтических стартапов

Камила Зарубина, вице-президент, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково» в ходе VIII ежегодного форума «Биотехмед» сообщила, что за последние годы резко сократились число фармацевтических и медицинских стартапов.

“Впервые сельское хозяйство победило медицину. Потому что у нас всегда был прирост медицины больше чем природного хозяйства и вот буквально несколько недель как, мы заметили тенденцию, что у нас агростартапов стало приходить гораздо больше, чем медицинских. Более того, фармацевтических почти не приходит вообще. Если раньше, в 2015-2016 гг у нас было в год порядка 50 новых проектов в области биотехнологий и фармацевтики, то сейчас их становится все меньше и меньше и нам стоит поразмыслить, что там с этим делать”, сказала она.

На вопрос есть ли механизмы вовлечения малых предприятий в систему здравоохранения и финансирования стартапов, Браверман Александр Арнольдович, первый заместитель председателя «ВЭБ.РФ» ответил, что на данный момент есть 223 ФЗ, который предписывает 30% квоту на то, чтобы государственных заказ распределялся по субъектам малых и средних предприятий.

gxpnews