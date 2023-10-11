«Росатом» подписал СПИК на строительство завода РФП в Обнинске за 12 млрд рублей

Документ на полях форума «Биотехмед-2023» подписали вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Калужской области Владислав Шапша, глава Обнинска Геннадий Артемьев и руководитель АО «Русатом Хэлскеа» Игорь Обрубов.

Завод «Росатома» в Обнинске будет выпускать широкую номенклатуру РФП и активных фармацевтических субстанций, включая наиболее востребованные препараты на основе изотопов йода-131, самария-153, молибдена-99. Там же будут проводиться исследования перспективных радиофармацевтических субстанций и лекарственных препаратов на основе лютеция-177, актиния-225, радия-223 и других изотопов.

Продукция, выпущенная на заводе госкорпорации, будет применяться в медучреждениях для терапии пациентов с нейроэндокринными опухолями, миелоидными заболеваниями, раком предстательной железы, почек, костных тканей, слюнных желез, опухоли головного мозга, солидными опухолями, нейробластомой, раком легких, яичников, мочевого пузыря, молочной железы, кожи, печени, поджелудочной железы, кишечника, щитовидной железы, неходжкинских лимфом и других нозологий.

Оператором проекта выступит дивизион «Технологии здоровья» АО «Русатом Хэлскеа». Централизация максимально полного спектра услуг в едином контуре «Росатома» сократит издержки на каждом этапе производства, что позволит снизить стоимость РФП для жителей России, отметили в «Русатом Хэлскеа». Локация производства в Обнинске выгодна с точки зрения логистики РФП в клиники как в России, так и по всему миру, для этого у компании есть специальный автопарк и авиационный хаб. По словам гендиректора компании Игоря Обрубова, в настоящее время в Обнинске уже идут монолитные работы по возведению каркаса здания. Компания планирует завершить их в 2024 году.

Технологию производства РФП по правилам GMP правительство добавило в перечень потенциальных технологий для заключения СПИК в декабре 2021 года. По замыслу ведомства, инвестор должен был организовать выпуск РФП для лечения неоперабельных метастатических форм рака на основе изотопов лютеция-177, актиния-225, стронция-89, самария-153 и радия-223.

План по созданию производственной площадки по выпуску радиофармпрепаратов по стандартам GMP на базе НИФХИ им. Л.Я. Карпова (входит в структуры «Русатом Хэлскеа») в Обнинске «Росатом» анонсировал в декабре 2021 года. Площадь завода составит 32 тысячи кв. м, объем инвестиций в проект оценивается в 12 млрд рублей. В ноябре 2022 года НИФХИ им. Л.Я. Карпова подал заявку на СПИК по производству РФП, объявленный Минпромторгом в начале ноября 2022 года. Заявка прошла оценку и осталась единственной. Согласно условиям СПИК, инвестор должен был организовать производство РФП на территории России, а взамен государство предоставляло определенные преференции (какие именно – в проекте соглашения не раскрывалось).

По состоянию на октябрь 2023 года госкорпорация «Росатом» выступает одним из мировых лидеров по производству медицинских изотопов, поставляя их в более 50 стран мира, однако рынок готовых РФП пока остается недостаточно развитым по сравнению с мировыми лидерами. В 2023 году предприятия «Росатома» сумели импортозаместить ряд продукции, включая генераторы технеция-99m французского и польского производителей, а также натрия йодид I-131 венгерского производителя. Сейчас заводы госкорпорации выпускают 11 радиофармпрепаратов для диагностики, лечения и тераностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: АО «Русатом Хэлскеа»

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