«Нацимбио» выполнил объем поставок вакцин от гриппа на 75%

«Ультрикс Квадри» предусмотрена для защиты от двух подтипов вируса А и двух вирусов гриппа В двух линий. Препарат одобрен к применению для пациентов всех возрастов, в том числе беременных женщин и детей. Вакцина содержит по 15 мкг антигенов каждого штамма в одной дозе – всего 60 мкг, что соответствует рекомендациям ВОЗ по составу инактивированных вакцин. Второй препарат «Совигрипп» – инактивированная трехвалентная субъединичная вакцина.

«Нацимбио» является «дочкой» госкорпорации «Ростех» и крупнейшим производителем вакцин для Национального календаря профилактических прививок. С 2015 года холдинг поставил в госмедучреждения более 1 млрд вакцин. Консолидированная выручка фармкомпании в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%.

В «Нацимбио» входит научно-производственное объединение «Микроген», а также доли биофармацевтической компании «Форт» и завода по производству медицинских препаратов и изделий «Синтез» (всего 10 производственных площадок).

В 2022 году «Нацимбио» также стал единственным исполнителем работ по переработке плазмы крови для нужд ФМБА России и производству иммуноглобулинов. Статус единственного поставщика он сохранит до конца 2023 года.