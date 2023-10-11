В ФАС рассказали о незаинтересованности зарубежных поставщиков в риск-шеринге

Поставщики незарегистрированных зарубежных препаратов для фонда «Круг добра» не заинтересовались механизмом риск-шеринга. Эксперты предположили, что это связано с неуверенностью производителей в клинической эффективности.

Во время переговоров по поставкам зарубежных незарегистрированных препаратов для фонда «Круг добра» производителям предлагалось при оплате использовать риск-шеринг. Однако эта схема никого не заинтересовала. Об этом на форуме «Биотехмед» рассказала начальник Управления контроля здравоохранения ФАС Дарья Старых, передает корреспондент «ФВ».

«За весь период работы фонда ни один поставщик даже примерно не захотел рассмотреть эту схему», — сказала она.

«Мы вели переговоры с компаниями-производителями. Никто не выходит на риск-шеринг. Почему? Потому что они не уверены в том эффекте, который могут получить. Соответственно возврат денег может быть существенным, если мы говорим про какие-то варианты оплаты только эффективных случаев», — отметил генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава Виталий Омельяновский.

Он добавил, что в целом российское здравоохранение не может научиться платить за те технологии, которые несут большую клиническую эффективность для больного и для системы здравоохранения. Из-за этого может быть затруднено внедрение новых технологий, зарегистрированных по ускоренной процедуре, так называемый fast track. В рамках их финансирования не выбирают те, которые работают, считает Омельяновский.

«Мы говорим о раннем доступе к инновациям. Но имея ту регуляторику, в которой подходы по соглашению у нас не работают, мы, с одной стороны, внедряем инновации, с другой стороны, государство всеми правдами и неправдами будет их тормозить, потому что это колоссальные затраты на недоказанные технологии», — полагает он.

Депутат Госдумы Ирина Филатова в свою очередь рассказала, что законопроект, который позволит внедрить механизм риск-шеринга, уже давно обсуждается.

«В 2020 году в Госдуме создана рабочая группа под руководством Айрата Фаррахова. Сейчас доработка законопроекта пошла на третий круг. Дважды отправляли в правительство, дважды он вернулся с существенными замечаниями. Есть замечания у Минздрава, ФАС, Минфина. На прошлой неделе состоялось еще одно заседание рабочей группы, мы сдаваться не намерены. Этот механизм позволяет сэкономить бюджетные средства, высвобождаемые средства можно запускать на другие цели. Я надеюсь, что процесс ускорится», — сказала она.

Как сообщал «ФВ», на Фармацевтическом форуме им. Семашко депутат Госдумы Айрат Фаррахов рассказал, что депутаты предлагают внести поправки в ФЗ-44 «О контрактной системе» и ФЗ-326 «Об обязательном медицинском страховании», которые предполагают возможность закупки лекарств с установлением дополнительных обязательств поставщика, обусловленных результатами исполнения контракта и (или) применения лекарств.

Фото: Елена Калиновская

Елена Калиновская

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