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«Азбука вкуса» запустила производство БАДов

Ритейлер «Азбука вкуса» (ООО «Городской супермаркет») запустил собственную линейку биологически активных добавок (БАД). Торговая марка получит название «Азбука Life». Производиться БАДы будут на мощностях французской компании Irati International.

В «Азбуке вкуса» сообщили «Коммерсанту», что на базе Irati International будет производиться 12 наименований БАДов. Стоимость биодобавок в рознице будет варьироваться от 1,2 тысячи до 2,7 тысячи рублей.

Согласно реестру товарных знаков (ТЗ) и знаков обслуживания Российской Федерации, ООО «Городской супермаркет» зарегистрировало 6 июля 2023 года под ТЗ «Азбука Life» биологически активные добавки «Витамин С (аскорбат натрия) в таблетках», «Омега 3 в капсулах», «Витамин Д3 в капсулах», «Комплекс для поддержания красоты с коллагеном и гиалуроновой кислотой в таблетках», «Йод в таблетках», «Комплекс для поддержки здоровья суставов и связок с витамином С в таблетках», «Комплекс для поддержки здоровья печени в капсулах», «Комплекс для поддержки иммунитета в капсулах», «Комплекс «Антиоксидант» в капсулах», «Железа бисглицинат в таблетках», «Комплекс витаминов группы B в капсулах».

Местом производства каждого наименования указана Франция. Irati International помогает компаниям частично или полностью по договору субподряда производить пищевые добавки и косметику. Также французская компания предоставляет услуги по ведению индивидуальных проектов – от разработки рецептуры до производства во Франции и за рубежом.

В конце 2021 года президент компании «Азбука вкуса» Денис Сологуб рассказал, что в ассортименте онлайн-магазина сети супермаркетов в 2022 году могут появиться безрецептурные препараты. Первым партнером «Азбуки вкуса» среди аптечных сетей была Marathon Group, управлявшая сетью «Мега Фарм», но позже свернувшая свои точки. В 2019 году «Азбука вкуса» договорилась о партнерстве с ГК «Эркафарм», в 2020 году – с сетью A.v.e.

На данный момент на сайте сети можно приобрести БАДы и медицинские изделия.

Источник: «Коммерсантъ»
Фото: freepik.com

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9 октября, 2023 | Просмотров: 91