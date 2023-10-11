«Азбука вкуса» запустила производство БАДов

В «Азбуке вкуса» сообщили «Коммерсанту», что на базе Irati International будет производиться 12 наименований БАДов. Стоимость биодобавок в рознице будет варьироваться от 1,2 тысячи до 2,7 тысячи рублей.

Согласно реестру товарных знаков (ТЗ) и знаков обслуживания Российской Федерации, ООО «Городской супермаркет» зарегистрировало 6 июля 2023 года под ТЗ «Азбука Life» биологически активные добавки «Витамин С (аскорбат натрия) в таблетках», «Омега 3 в капсулах», «Витамин Д3 в капсулах», «Комплекс для поддержания красоты с коллагеном и гиалуроновой кислотой в таблетках», «Йод в таблетках», «Комплекс для поддержки здоровья суставов и связок с витамином С в таблетках», «Комплекс для поддержки здоровья печени в капсулах», «Комплекс для поддержки иммунитета в капсулах», «Комплекс «Антиоксидант» в капсулах», «Железа бисглицинат в таблетках», «Комплекс витаминов группы B в капсулах».

Местом производства каждого наименования указана Франция. Irati International помогает компаниям частично или полностью по договору субподряда производить пищевые добавки и косметику. Также французская компания предоставляет услуги по ведению индивидуальных проектов – от разработки рецептуры до производства во Франции и за рубежом.

В конце 2021 года президент компании «Азбука вкуса» Денис Сологуб рассказал, что в ассортименте онлайн-магазина сети супермаркетов в 2022 году могут появиться безрецептурные препараты. Первым партнером «Азбуки вкуса» среди аптечных сетей была Marathon Group, управлявшая сетью «Мега Фарм», но позже свернувшая свои точки. В 2019 году «Азбука вкуса» договорилась о партнерстве с ГК «Эркафарм», в 2020 году – с сетью A.v.e.

На данный момент на сайте сети можно приобрести БАДы и медицинские изделия.