«Швабе» вывел на рынок аппарат для поддержки дыхания новорожденных

Надзорный орган выдал национальное регудостоверение на аппарат 16 августа 2023 года. Прибор сокращает риск развития хронических легочных заболеваний за счет поддержки постоянного давления в дыхательных путях и помогает бороться с коррекцией остановок дыхания во сне у младенцев. Аппарат рассчитан на работу в отделениях реанимации и интенсивной терапии в родильных домах и перинатальных центрах.

Reanimon может работать в восьми режимах, включая возможность кратковременной инвазивной и неинвазивной вентиляции через Т-образный коннектор. Устройство оснащено встроенным пульсоксиметром, метрономом сердечно-легочной реанимации и апгар-таймером для оценки состояния пациента.

По словам заместителя гендиректора «Швабе» Льва Борисова, в компании нацеливаются на масштабирование сборки аппарата в серийное производство. Первые аппараты будут доступны для заказчиков уже в первом квартале 2024 года, рассказал Борисов на форуме «Биотехмед» в Сочи 9 октября 2023 года.

Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова – один из старейших уральских производителей медицинских изделий. Завод специализируется на неонатальном оборудовании, производит инкубаторы, обогреватели, облучатели для фототерапии, аппараты поддержки дыхания. В сентябре 2023 года компания провела модернизацию производства, сократив долю иностранных комплектующих. Для этих целей из бюджета Свердловской области в 2022 году направили 25 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году завод выручил 10,724 млрд рублей, чистая прибыль составила 123,9 млн рублей. Финансовые результаты за 2022 год не раскрываются.

Фото: rostec.ru

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