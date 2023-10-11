Объем рынка БАД в 2022 году составил около 120 млрд рублей

Общий объем продаж БАД по итогам 2022 года составил порядка 120 млрд рублей совокупно через все каналы, включая e-com. Об этом сообщил исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД» Александр Жестков в ходе VIII ежегодного форума «Биотехмед», который проходит 9-10 октября в Сочи.

«Рынок БАД растет двузначными цифрами от года к году с 2018 года. Этот тренд начал формироваться еще в допандемийные времена. По итогам 2019 года прирост объемов рынка составил 18%. До 2022 года он прирастал стабильно в районе 20%. Пандемия стала катализатором развития сегмента БАД. Когда Минздрав и Роспотребнадзор издали рекомендации по профилактике заболеваний при помощи витамина С и D, были невероятные цифры продаж в этих категориях товаров. Сейчас мы больше наблюдаем спрос на биодобавки категории антистресс, комплексные витамины для мужчин, женщин и моновитамины», – отметил он.

Одним из важных факторов роста популярности БАД стало доверие к биодобавкам со стороны регулятора, которое и определило в большей части потребление этой категории товаров, отметили эксперты в рамках сессии «Будущее БАД в России».

По-прежнему 75-80% объема продаж БАД приходится на аптечные организации, включая аптечный e-com. Однако точкой роста уже можно назвать маркетплейсы. «Каждый год возникают инициативы по регулированию этого рынка. Безусловно, некоторые инициативы, в том числе по повышению качества и безопасности продукции, а также внесудебной блокировке сайтов по продаже незарегистрированных БАД, мы поддерживаем. Однако есть и хайповые инициативы, к примеру, по запрету рекламы БАД, которые поддержать сложно, потому что мы видим, что индустрия становится более добросовестной. Если в 2013 году на нарушения в рекламе БАД приходилось порядка 20% от общего числа нарушений в сфере рекламы, то к сегодняшнему дню только порядка 1-2%», – сообщил Александр Жестков.

По данным ЦРПТ, объем незаконного оборота БАД в 2022 году составил 466 млн упаковок – это 45% рынка.

Сейчас тренд по регулированию БАД склоняется к тому, чтобы практически уравнять биодобавки с лекарствами, отметили эксперты в ходе сессии. Как ранее писали GxP News, БАД планируют начать внедрять в медицинскую деятельность, дав право врачам назначать их, выписывая рецепты пациентам. Помимо этого, контроль за БАД будет более тщательным благодаря введению обязательной маркировки. Это поможет сократить количество нелегальной продукции, в том числе на маркетплейсах.

gxpnews