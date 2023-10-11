Поставки ЛП от ООО «Фармсклад», «А-Фарм» и «Портер» признаны недобросовестными

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (Челябинское УФАС) вынесло решение по делу о сговоре трех компаний по оптовой торговле лекарствами – ООО «Фармсклад», ООО «А-Фарм» и ООО «Портер». В их действиях зафиксированы нарушения закона о защите конкуренции, говорится на сайте территориального управления.

По данным ведомства, в период с 2019 по 2021 год эти компании обманным путем становились победителями госконтрактов на поставку лекарств на территории 20 регионов России. Общая сумма начальных цен контрактов составила 19 млн рублей.

«Для заключения контрактов по наиболее минимальным ценам компании использовали модель поведения на торгах „единственный победитель”: участники заранее определяют компанию, которая первая подаст заявку или сделает первое ценовое предложение и впоследствии станет победителем», – уточняется в сообщении.

Для подачи заявок на участие в закупках и ценовых предложений использовались идентичные IP-адреса и единая инфраструктура для оформления сертификатов электронной цифровой подписи (ЭЦП) для дальнейшего участия в торгах.

За нарушение п. 2 ч. ст. 11 закона о защите конкуренции (запрет на соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести в том числе к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах) ООО «Фармсклад», «А-Фарм» и «Портер» будут привлечены к административной ответственности, говорится в сообщении Челябинского УФАС.

Напомним: компании заподозрили в сговоре летом 2021 года. Тогда была названа еще одна организация, которую проверяли на причастность к нарушению закона: ООО «Рифарм М».

gxpnews