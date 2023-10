Что происходит с лекарствами от болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона признана самым быстрорастущим неврологическим расстройством во всем мире. Несмотря на то что нет научного консенсуса относительно причин возникновения болезни, за последние 25 лет распространенность БП выросла вдвое. Так, в 2019 году в мире насчитывалось более 8,5 млн людей, страдающих от болезни Паркинсона. Согласно подсчетам, к 2019 году болезнь Паркинсона стала причиной смерти 329 тысяч человек. Несмотря на высокую социальную значимость болезни, современная медицина еще не нашла способ лечения самой болезни. Кто работает над созданием лекарства от болезни Паркинсона?

К первому кварталу 2023 года известно о 139 клинических исследованиях различных препаратов от болезни Паркинсона, 35 из которых были зарегистрированы в 2022 году. 55% этих исследований направлены на симптоматические лекарства (ST – improves/reduces symptoms of the condition), т. е. на улучшение симптомов болезни, 63 КИ направлены на создание ЛП, способного замедлить прогрессирование заболевания путем воздействия на основную биологию БП (DMT – attempts to delay/slow progression by addressing the underlying biology of PD). Как утверждает Journal of Parkinson′s Disease, процесс разработки лекарств динамичен и развивается.

Треть исследований находятся в первой фазе (47 КИ, или 34%), половина (72 КИ, или 52%) – во второй фазе, а в третьей – 20 КИ (14%). Новые методы лечения являются наиболее доминирующей группой экспериментальных методов лечения в отчете 2023 года. Так, в 58 (42%) исследованиях тестировались новые препараты. Перепрофилированные препараты присутствуют в трети (49 КИ – 35%) исследований, при этом измененные рецептуры и новые заявления составляют 19% и 4% исследований соответственно.

Ученые обеспокоены медленным прогрессом и отсутствием ЛП, переходящих из второй фазы в третью, но отмечают высокую степень заинтересованности участников рынка в предоставлении новых методов лечения БП.

Испытания по категориям ST или DMT, 2020-2023 гг.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год ST 88 60,7% 83 58,5% 92 62,6% 76 54,7% DMT 57 39,3% 59 41,5% 55 37,4% 63 45,3% ОБЩИЙ 145 142 147 139

Один из самых многообещающих методов лечения болезни Паркинсона – это терапия нейрональными стволовыми клетками. Так, в конце июня 2023 года дочерняя компания Bayer – BlueRock – сообщила о первоначальном успехе в испытании экспериментальной терапии стволовыми клетками у людей с болезнью Паркинсона. Bemdaneprocel (BRT-DA01) – это экспериментальная терапия, которая состоит из нейронов, продуцирующих дофамин и полученных из плюрипотентных стволовых клеток, и хирургическим путем имплантируется в мозг человека с болезнью Паркинсона. При пересадке эти клетки могут восстановить нейронные сети, которые были разрушены болезнью Паркинсона. Компания намерена в первом квартале 2024 года начать клиническое исследования второй фазы с включением пациентов.

Что касается симптоматического лечения, один из ярких примеров – это сотрудничество Biogen и Alectos. Компании совместно проводят исследование ЛП AL01811 – селективного ингибитора GBA2, который обладает потенциалом лечения заболеваний полости рта у пациентов с болезнью Паркинсона.

Как показывают данные по исследованиям, большое количество КИ не доходят до итогов и не выходят на рынок, даже если производитель крупная фармацевтическая компания. Так, в марте 2023 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отклонило заявку AbbVie на одобрение препарата ABBV-951 для терапии БА несмотря на то, что препарат ABBV-951 успешно прошел три фазы испытаний у пациентов с запущенной формой заболевания. Среди испытуемых, ежедневно получавших дозы препарата, зафиксировано статистически значимое увеличение времени пребывания в состоянии без характерных для болезни Паркинсона спазмов. FDA затребовало дополнительную информацию о способе применения препарата, который производится с помощью инфузионной помпы. Компания сразу объявила о планах как можно скорее повторно подать заявку.

При этом отказы не всегда касаются эффективности препарата, но исследовательских данных. В июле 2023 года FDA отказалось одобрить препарат IPX203 американской Amneal Pharmaceuticals. В письме, которым регулятор сопроводил извещение об отказе, говорится о недостатке информации, подтверждающей безопасность применения одного из двух основных ингредиентов. Препарат Amneal отличается от своих предшественников тем, что остается в тонком кишечнике в течение более длительного периода времени, благодаря чему удается достичь длительного терапевтического эффекта.

В России более 350 тысяч пациентов с диагностированной БП, и их численность пополняется каждый год на 20 тысяч новых пациентов. Российские ученые также прилагают большое количество усилий для создания инновационного лекарства. В 2022 году стало известно, что сотрудники Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова приступили к первой фазе КИ нового препарата от БП «Проттермин», который на доклиническом уровне продемонстрировал высокую «противопаркинсоническую» активность. Но в 2023 году после окончания первой фазы, которую профинансировал неизвестный спонсор, сотрудники института сообщили об отсутствии финансирования следующей фазы КИ. Нариман Салахутдинов, заведующий лабораторией физиологически активных веществ НИОХ, уточнил, что на проведение испытаний потребуется 400 млн рублей. Документы на проведение второй фазы КИ препарата поданы в Минздрав РФ.

В марте 2022 года российский Минздрав отменил государственную регистрацию ЛП «Тремонорма» (леводопа + карбидопа) от Teva, который применяется пациентами с БП, что послужило причиной начала дефицита на рынке.

На данный момент единственным доступным в России препаратом по лечению болезни Паркинсона является «Леводопа», однако это средство имеет несколько существенных недостатков. Главный заключается в том, что через три-четыре года его эффективность снижается.

Исследования по терапевтическим категориям

Категория Фаза 1 Фаза 2 Этап 3 ОБЩИЙ Противовоспалительные средства 3 0 0 3 2,2% Антиоксиданты 1 2 1 4 2,9% Клеточная терапия 10 2 0 12 8,6% Облегчение дофаминергических симптомов – агонист DA 7 1 6 14 10,1% Облегчение дофаминергических симптомов – изменение формулировки ЛД 3 2 3 8 5,8% Облегчение дофаминергических симптомов – другое 5 1 1 7 5,0% Энергия и митохондрии 0 3 0 3 2,2% ГБА 1 2 0 3 2,2% Агонисты ГПП-1 0 4 1 5 3,6% Ингибиторы киназы 1 3 0 4 2,9% ЛРРК2 1 1 1 3 2,2% Микробиом/ЖКТ 4 3 1 8 5,8% Нейротрофические факторы 2 1 0 3 1,4% Недофаминергическое облегчение симптомов – адренергическое 0 3 1 4 2,9% Недофаминергическое облегчение симптомов – холинергическое действие 0 3 2 5 3,6% Недофаминергическое облегчение симптомов – NMDA 0 7 0 7 5,0% Недофаминергическое облегчение симптомов – серотонинергическое 1 8 1 10 7,2% Недофаминергическое облегчение симптомов – другое 1 12 0 13 9,4% Нацеливание на альфа-синуклеин 6 6 2 14 10,1% Другой ДМТ 1 8 0 9 6,5% ОБЩИЙ 47 72 20 139 100%

gxpnews