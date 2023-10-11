«Швабе» поделился опытом создания портативного аппарата ИВЛ на форуме «Биотехмед-2023»

На повестке сессии – вопросы, связанные с развитием биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности и реабилитационной индустрии. Участники дискуссии обсудили взаимодействие со смежными отраслями промышленности и совершенствование производства оборудования, сырья, материалов и комплектующих, а также поделились примерами успешного импортозамещения.

Один из новых проектов «Швабе», реализуемых в этом направлении, – разработка отечественного портативного аппарата искусственной вентиляции легких АИВЛ-Д. Новинка создана инженерами Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова. В ходе работы учтены пожелания пользователей таких устройств – врачей, а также людей, которые ухаживают за паллиативными пациентами, и самих пациентов.

Легкий, компактный и простой в использовании АИВЛ-Д способен работать автономно от встроенного аккумулятора до трех часов. Аппарат обладает дополнительным «домашним» режимом, адаптированным под пользователей без медицинского образования, а кроме того, оснащен встроенными пульсоксиметром и капнографом. К АИВЛ-Д можно подключить внешний увлажнитель дыхательных смесей. Все это позволяет обеспечивать с его помощью необходимую терапию пациентам, нуждающимся в поддержке дыхательных функций, не только в условиях стационара, но также на прогулке, в транспорте и дома.

«За последние несколько лет российская промышленность значительно продвинулась в своем развитии и сегодня способна заместить многие импортные изделия, а также выпускать собственные уникальные продукты. Безусловно, на пути к технологической независимости еще много работы. Именно поэтому подобные мероприятия имеют высокую важность», – подчеркнул Лев Борисов.

В дискуссионной сессии приняли участие директор Департамента химической промышленности Минпромторга России Артур Смирнов, начальник отдела медицинской промышленности и реабилитационной индустрии Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Анна Тодорова, генеральный директор Агентства по технологическому развитию Владимир Пастухов и первый заместитель председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Александр Браверман.

С рядом предложений также выступили генеральный директор «Русатом Хэлскеа» Игорь Обрубов, генеральный директор «НИОПИК» Антонина Мельниченко, генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро, руководитель отдела реализации проектов группы компаний «Биотехно» Роман Соловьев.

Модератор встречи – заместитель директора Института медицинских материалов Минпромторга России Илья Казеев.

Ежегодный форум «Биотехмед» – одно из знаковых событий для российской медицинской и фармацевтической промышленности. Он объединяет представителей бизнеса с федеральными и региональными органами власти, а также ведущими врачами и экспертами отрасли. Цель данной встречи – совместная выработка решений для развития медицины в стране.

Холдинг «Швабе» входит в госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре деятельности «Швабе» реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной техники в интересах гражданских отраслей промышленности, государственной и общественной безопасности. По итогам 2022 года портфель объектов интеллектуальной собственности холдинга составил порядка 2 600 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6 тысяч наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлены сотни тысяч единиц светотехники и десятки тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегически важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и других. Консолидированная выручка госкорпорации «Ростех» в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%.

Фото: shvabe.com



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