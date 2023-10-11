Утвержден министр здравоохранения Ульяновской области

Олеся Колотик-Каменева – невролог с 13-летним стажем работы, в 2009 году окончила Ульяновский госуниверситет. В 2010–2017 годы работала врачом-неврологом неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Центральной клинической МСЧ им. В.А. Егорова. В 2016-2017 годах занимала руководящие должности в Ульяновском областном МИАЦ.

С 2017 года Колотик-Каменева перешла на работу в местный Минздрав, где занимала различные должности, включая заместителя министра.

До Колотик-Каменевой обязанности министра здравоохранения Ульяновской области исполнял Александр Гашков, но 8 июля 2022 года ушел в отставку. Вместе с ним ушли и трое членов его команды – первый замглавы ведомства Андрей Дадианов, заместитель министра Валерий Жоров и директор Департамента развития здравоохранения Владимир Яин.

Экс-сотрудники ульяновского Минздрава нередко фигурировали в уголовных делах. Например, двух экс-министров здравоохранения региона – Павла Дегтяря и Рашида Абдуллова – признали виновными в хищениях при закупках медицинского кислорода и лекарств.

Помимо этого, был осужден замглавы министра Андрей Дадианов, впоследствии он занял аналогичный пост в Минздраве Камчатского края. Его признали виновным в предоставлении поддельных документов при трудоустройстве в региональное министерство и назначили год ограничения свободы, кроме того, на тот же срок ему запретили работать на госдолжностях, но последний пункт приговора Дадианов обжаловал.