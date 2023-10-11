«Росатом» подписал СПИК на строительство завода по производству радиофармпрепаратов

Дивизион «Технологии здоровья» госкорпорации «Росатом» подписал специальный инвестиционный контракт на строительство завода в Обнинске по производству радиофармпрепаратов. Стоимость контракта составляет 12 млрд руб. К 2025 году предприятие будет выпускать более 25 наименований.

Дивизион «Технологии здоровья» (госкорпорация «Росатом»), Минпромторг, правительство Калужской области и администрация Обнинска подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК). В его рамках будет построен завод по производству радиофармпрепаратов по стандартам GMP. Документ был подписан на форуме «Биотехмед-2023» накануне, 9 октября, передает корреспондент «ФВ». Стоимость контракта составляет 12 млрд руб.

Как сообщили в пресс-службе компании, этот проект признан стратегически важным для обеспечения лекарственной безопасности страны и получил поддержку государства. Сейчас «Росатом» выпускает 11 радиофармпрепаратов для диагностики, лечения и тераностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Радиоизотопная продукция «Росатома» позволяет проводить порядка 1 млн диагностических и терапевтических процедур в России ежегодно. К 2025 году 21 технологическая линия будущего завода будет выпускать более 25 наименований радиофармпрепаратов.

На базе завода «Росатома» в Обнинске будет производиться широкая номенклатура радиофармпрепаратов и активных фармсубстанций, включая наиболее востребованные продукты на основе изотопов йода-131, самария-153, молибдена-99. Также завод представит перспективные активные радиофармацевтические субстанции и радиофармацевтические лекарственные препараты на основе лютеция-177, актиния-225, радия-223 и других изотопов.

«Параллельно со строительством завода мы ведем клинические и доклинические исследования ряда инновационных радиофармпрепаратов, которые планируются к выпуску на технологических линиях завода. Если говорить о сооружении объекта, сейчас идут монолитные работы по возведению каркаса здания, мы планируем их завершить уже в 2024 году», — добавил генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» (госкорпорация «Росатом») Игорь Обрубов.

«Технологии здоровья» (АО «Русатом Хэлскеа») – дивизион, аккумулирующий экспертизу госкорпорации «Росатом» в сфере здравоохранения. Компания создана на базе предприятий и институтов «Росатома» для комплексного развития медицинских технологий в России и за рубежом. Дивизион развивается по четырем основным направлениям: комплексные решения для медицины, производство и поставка изотопной продукции, оборудования для диагностики и терапии, а также решения для ионизирующей обработки продукции.

Фото: Маргарита Грошева

Артем Косенок

Маргарита Грошева

pharmvestnik