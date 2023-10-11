GSK подписала договор по вакцине против опоясывающего лишая с китайской компанией Zhifei

Одна из крупнейших китайских компаний по производству вакцин Zhifei подписала соглашение с GSK по продаже вакцин против опоясывающего лишая. Она заплатит британскому производителю 3,05 млрд долл. за эксклюзивные права на распространение препарата в Китае.

Крупнейшая китайская компания по производству вакцин Zhifei заплатит британскому производителю лекарств GSK 2,5 млрд фунтов (3,05 млрд долл.) за эксклюзивные права на распространение вакцины против опоясывающего лишая GSK в Китае. Об этом сообщает Reuters.

Вакцина под названием Shingrix является самым продаваемым лекарством GSK. В компании заявили, что сделка с Zhifei станет частью ее стратегии по увеличению продаж препарата более чем в два раза, до более чем 4,88 млрд долл. к 2026 году.

Коммерческий директор GSK Люк Милс заявил, что Zhifei имеет большой опыт по выводу лекарств на китайский рынок. Он сослался на сделку компании с MSD (В США и Канаде — Merck&Co) по распространению вакцины «Гардасил» против вируса папилломы человека (ВПЧ): «По сути, мы стремились повторить это с Shingrix», — заявил он.

Вакцина будет доступна более чем в 30 тыс. пунктов по всему Китаю по сравнению с 9,5 тыс. в настоящее время. По словам Милса, это важно, потому что, в отличие от большинства стран, в КНР люди могут получить доступ к вакцинам только в этих местах, препараты не доступны в больницах, кабинетах врачей или медицинских центрах.

Милс заявил, что сделка, заключенная в понедельник, предоставит GSK финансы для исследований и разработок, а также «больше возможностей для концентрации» на разработке лекарств.

Reuters пишет, что сделка станет еще одним шагом западных фармацевтических фирм по выходу на рынок Китая. Ранее AstraZeneca заявила о намерении построить в КНР фабрику по производству ингаляторов за 450 млн долл.

Николай Соколов

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