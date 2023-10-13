В Госдуме намерены бороться с некомпетентными «медицинскими» блогерами

В Комитете Госдумы по охране здоровья обсуждают вопрос регулирования деятельности блогеров и других публичных лиц, которые проводят консультации по лечению заболеваний и оздоровлению организма в интернете. В случае отсутствия медицинского образования у таких людей их деятельность предлагается пресекать, а личные страницы, с помощью которых ведутся консультации – блокировать. Об этом председатель комитета Бадма Башанкаев рассказал «Парламентской газете».

Кроме того, для ведения такого блога в будущем может потребоваться регистрация в специальной базе. Для этого необходимо будет доказать наличие соответствующего образования. «Если человек окончил инженерный вуз, потом поработал сварщиком, а потом решил консультировать пользователей соцсетей по нутрициологии — тут предъявите соответствующее образование, либо мы прикроем вашу активность», — пояснил он.

Депутат отметил, что подобные консультации, проведенные некомпетентными людьми, могут нанести вред здоровью, потому что нередко к таким людям обращаются пациенты со сложными клиническими случаями.

Ранее на платформе «Справочник врача» прошел опрос, посвященный отношению врачей к медицинскому инфобизнесу. Несмотря на то, что такое предпринимательство имеет очевидные плюсы (популяризация медицины и здорового образа жизни, подсвечивание проблем в российском здравоохранении, повышение престижа профессии врача), многих респондентов смущают демонстрация «экспертности» в сферах, где медблогер не имеет опыта, стремление заработать на «болях» врачей и пациентов, агрессивное продвижение собственной продукции (курсов, лекций), а также прекращение врачебной практики в случае успеха в ведении блога.

gxpnews