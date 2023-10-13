Минсельхоз: до конца года регистрацию пройдут 94 российских ветпрепарата

В Минсельхозе РФ рассказали о планируемом количестве новых зарегистрированных в 2023 году отечественных ветеринарных препаратов. По данным на сентябрь регистрационные удостоверения выданы на 65 импортозамещающих медикаментов для животных, а до конца года будут рассмотрены еще 29 заявок. Об этом сообщила Директор Департамента ветеринарии ведомства Мария Новикова.

“В целом к концу текущего года планируется зарегистрировать 94 препарата, которые коллеги из Россельхознадзора будут вводить в оборот после прохождения производителями регистрационных процедур”, – заявила она в ходе XXV Российской агропромышленной выставке, и уточнила, что в 2021 году было зарегистрировано 114 импортозамещающих ветпрепаратов, а в 2022-м – 117.

По словам Новиковой, российские ветпроизводители подтверждают готовность полного импортозамещения тех средств, которые уходят с рынка, на имеющихся мощностях. В первую очередь это противомикробные, противопаразитарные и иммунобиологические препараты. “Существуют определенные сложности в этом направлении, но мы их решаем. Нашими предприятиями и государственного, и частного секторов активно реализуется реконструкция имеющихся мощностей и введение новых, для того чтобы иметь возможность по тем позициям, которые ранее поставлялись из-за рубежа, обеспечить необходимые объемы”, – сообщила она.

gxpnews