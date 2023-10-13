Михаил Мурашко заявил о снижении затрат на химиотерапию на 12%

В Минздраве РФ фиксируют снижение расходов на препараты для проведения химиотерапии год к году. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, в 2023 году затраты снизились на 12%, при том что объемы курсов химиотерапии, напротив, увеличились.

“Цифры упрямая вещь. Централизованная закупка лекарственных препаратов по федеральным учреждениям по сравнению с предыдущими годами не дала увеличение, а дала снижение стоимости лекарственных препаратов для химиотерапии, в том числе дорогостоящих, <…> на 12%”, – заявил он в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Кроме того, он отметил снижение на 5,6% показателя смертности от онкозаболеваний – это данные за период с 2018 года. “Одногодичная летальность снизилась на 14%, а пятилетняя выживаемость выросла на 7%”, – подчеркнул чиновник.

На показатели смертности от онкозаболеваний, в том числе, повлияли достижения РФ в области разработки радиофармпрепаратов. По словам Мурашко, в этой сфере наблюдается “прорывной” формат развития.

Ранее сообщалось о создании на территории Калужской области завода «Росатома» по производству радиофармпрепаратов. Планируется, что предприятие начнет работу в 2025 году. «Уверен, что эти радиофармпрепараты будут востребованы не только в нашей стране, но и всеми нашими партнерами по БРИКС», – говорил в июле 2023 года первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров.

gxpnews