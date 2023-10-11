Челябинское УФАС признало картельный сговор в действиях поставщиков лекарств

В Челябинске региональное УФАС заподозрило три компании в сговоре на торгах на поставку лекарственных средств. Признаки картеля были обнаружены в действиях ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм».

Челябинское УФАС России вынесло решение о признании в действиях ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм» нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В декабре 2022 года региональное УФАС сообщало, что компании в 2019–2021 годах участвовали в торгах на поставку лекарственных средств. Закупки проводились различными заказчиками на территории 20 регионов страны по законодательству о контрактной системе. Также сообщалось, что под подозрением надзорного органа оказалась еще одна компания — ООО «Рифарм М».