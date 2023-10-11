«Круг добра» внес в перечень два препарата для лечения тяжелобольных детей

Фонд «Круг добра» внес в перечень еще два препарата для лечения тяжелобольных детей. Список пополнился противоопухолевым средством аспарагиназа и препаратом от редкого генетического ожирения сетмеланотид.

Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» расширил перечень лекарственных препаратов для оказания помощи. В него вошли такие лекарственные средства, как противоопухолевый препарат аспарагиназа и препарат от редкого генетического ожирения сетмеланотид. Всего в список включены 66 препаратов и медизделий.

В январе межведомственная комиссия, созданная Минздравом для определения дефицита препаратов или риска его возникновения в 2022—2023 годах, включила в список таких препаратов аспарагиназу. В пресс-службе ведомства указали, что «в перечень включены препараты, в отношении которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке».

Фото: фондкругдобра.рф

Артем Косенок

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