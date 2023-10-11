AbbVie купила разрабатывающую препарат против болезни Паркинсона компанию за 110 млн долларов

AbbVie приобретет компанию Mitokinin, которая занимается разработкой препарата против болезни Паркинсона. Сумма сделки составит 110 млн долл.

AbbVie объявила о приобретении Mitokinin, биотехнологической компании, занимающейся разработкой препарата от болезни Паркинсона, в рамках сделки на сумму более 650 млн долл.

Сделка предоставит AbbVie доступ к ведущему активу Mitokinin — селективному активатору белка PINK1. Он предназначен для устранения митохондриальной дисфункции, которая, как предполагается, способствует патогенезу и прогрессированию болезни Паркинсона.

Более 8,5 млн человек во всем мире живут с болезнью Паркинсона — нейродегенеративным заболеванием, которое повреждает клетки головного мозга. Митохондриальная дисфункция влияет на клетки организма, при ней митохондрии не могут превращать сахар и кислород в энергию.

Белок PINK1 поддерживает здоровье митохондриальной системы, способствуя обновлению дисфункциональных митохондрий. Мутации PINK1 связаны с потерей им своих функций, что может привести к болезни Паркинсона.

«Хотя нынешние методы лечения паркинсонизма могут облегчить его симптомы, в настоящее время не существует доступных методов лечения, предотвращающих прогрессирование заболевания. Нацеливание на PINK1 предлагает новый подход, который может изменить патогенез заболевания», — заявил вице-президент по исследованиям и разработкам AbbVie Джонатон Седжвик.

Mitokinin получит доступ к специалистам AbbVie по нейробиологии, а также к ресурсам, которые могли бы расширить программу изучения PINK1 для других показаний. Компания также предложит акционерам Mitokinin 545 млн долл. в виде потенциальных поэтапных выплат.

Николай Соколов

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