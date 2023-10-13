Российские производители попросили не применять понижающий коэффициент для дженериков Минпромторг представил предварительный план действий по реализации «Фармы-2030» » Росздравнадзор предложил новые оценочные листы для получения лицензии Росздравнадзор намерен утвердить новые оценочные листы для получения фармацевтической лицензии. Всего планируется добавить 14 вопросов. В частности, они касаются порядка обращения радиофармпрепаратов. Росздравнадзор предложил установить список контрольных вопросов, необходимых при оценке соискателя лицензии и лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении фармацевтической деятельности. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru. Всего планируется добавить 14 вопросов, их внесут в приложения № 1 и № 2. Изменения касаются порядка обращения и изготовления радиофармпрепаратов, а также внесения сведений в ЕГИСЗ об образовании фармацевтов. В частности предлагается добавить вопросы о соблюдении лицензиатом порядка изготовления радиофармпрепаратов, о том, есть ли закрытая зона, предназначенная для их хранения, предусмотрена ли упаковка в зависимости от лекарственной формы и способа применения, ограничен ли доступ в зону асептического изготовления радиофармпрепаратов для работников аптеки, не прошедших соответствующее обучение, соблюдаются ли при изготовлении требования общих фармакопейных статей.

Фото: freepik/ru.freepik.com Артем Косенок

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