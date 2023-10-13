Минздрав намерен исключить антибиотики из стандартов лечения ОРВИ

Минздрав планирует исключить антибиотики из стандартов лечения ОРВИ у взрослых. При этом ведомство намерено расширить использование противовирусных препаратов.

Министерство здравоохранения разработало новый стандарт лечения у взрослых острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru. Документ может заменить предыдущие рекомендации, которые были приняты более десяти лет назад, пишет «Медицинский вестник».

Ведомство предлагает полностью исключить применение антибиотиков (пенициллинов) широкого спектра действия при лечении ОРВИ. Для сравнения: в предыдущем приказе стандарт предписывал назначать амоксициллин, азитромицин, цефалоспорин, цефоперазон, макролиды и фторхинолоны и др. Кроме того, было разрешено использование ванкомицина (антибиотик гликопептидной структуры).