Проект по выписке рецептов на БАД вновь отправлен на доработку

В октябре стало известно, что в аппарате правительства разработали проект, который наделяет врачей правом назначать БАД в качестве лечения. С того момента проект уже дважды направляют на доработку.

Проект по выписке рецептов на БАД вновь отправлен на доработку, рассказал «ФВ» источник. В октябре в СМИ появилась информация о том, что российским врачам дадут право назначать биологически активные добавки, выписывая на них рецепты. Как сообщили «Известия», законопроект разработан аппаратом правительства и уже получил поддержку кабмина.

Проект предполагает создание перечня БАД, а также заболеваний (состояний) и факторов риска их развития, при которых могут быть назначены добавки по рецепту.

Как выяснил «ФВ», несмотря на поддержку правительства, проект уже второй раз отправляется на доработку. Его первое рассмотрение состоялось 2 октября, где к проекту возникло множество замечаний, рассказал «ФВ» один из источников. По данным еще одного собеседника, к их устранению была привлечена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Повторное рассмотрение документа правительственной комиссии по законопроектной деятельности, состоявшееся 9 октября, также не закончилось одобрением — проект вновь отправлен на доработку. Как рассказал один из собеседников, Минздрав считает, что в документе есть разногласия с нормами ЕАЭС — ответственные ФОИВы должны разобраться в этом вопросе до следующего заседания комиссии.

Фото: Racool_studio/ru.freepik.com

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik