Семаглутид досрочно признали эффективным в испытании против болезней почек

Novo Nordisk прекратит испытывать семаглудит при заболеваниях почек, поскольку комитет по мониторингу данных указал на эффективность препарата.

Компания Novo Nordisk досрочно прекращает IIIb фазу испытаний препарата семаглутид против болезни почек из-за достигнутых показателей эффективности. Об этом сообщается на сайте компании.

Исследование FLOW проверяло, может ли семаглутид замедлить прогрессирование болезней почек у пациентов с диабетом 2-го типа и хроническим заболеванием почек.

Независимый комитет по мониторингу данных рекомендовал прекратить его проведение. Данные промежуточного анализа показали, что препарат скорее всего будет работать. Итоговые данные будут оглашены в первой половине 2024 года.

По данным Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США, диабет является основной причиной заболеваний почек. Исследование FLOW, в котором еженедельная инъекция семаглутида сравнивалась с плацебо, началось в 2019 году. В ходе него планировалось выяснить, может ли препарат задержать прогрессирование хронической болезни почек и снизить риск смерти пациентов как от почечной недостаточности, так и от сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование охватывало 28 стран, проводилось более чем в 400 исследовательских центрах, в нем приняли участие 3534 пациента.

Опираясь на успехи семаглутида в вопросах снижения веса и борьбы с диабетом II типа, Novo Nordisk стремится расширить показания для препарата в новых направлениях. К примеру, недавнее исследование SELECT продемонстрировало положительное влияние лекарства на сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с диабетом.

Николай Соколов

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