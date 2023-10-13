Фармпредприятия Беларуси выведут на рынок 400 новых ЛП за пять лет

В ближайшие пять лет фармацевтические предприятия Республики Беларусь создадут производство не менее 400 новых препаратов. Об этом заявил первый заместитель генерального директора РУП «Управляющая компания холдинга „Белфармпром”» Петр Воробьев, передает ТАСС. Он добавил, что за последние пять лет объемы производства лекарств в республике увеличили в 1,8 раза, а экспорт – в полтора раза, но не назвал конкретные цифры.

Предприятие «Белмедпрепараты», например, к концу 2024 года планирует ввести новое производство онкологических препаратов в форме лиофильно высушенных порошков. Еще один значимый инвестиционный проект – расширение «инсулинового портфеля».

Воробьев также сообщил, что в 2023 году Беларусь рассчитывает сохранить экспортные поставки фармпродукции на уровне $200 млн, причем, как ожидается, более 70% придутся на рынок РФ. Помимо России, ведется сотрудничество с еще порядка 30 странами мира. Некоторые из них стали партнерами совсем недавно, после введения западных санкций, но основные рынки сбыта удалось сохранить, прежде всего стран ЕАЭС.

«Мы ищем новые рынки, активно пытаемся прорабатывать Африканский континент, такие страны, как Зимбабве, Кения. Рассчитываем, что в ближайшее время сможем начать поставки», – пояснил Воробьев и добавил, что с Россией, а также Китаем и Индией запланированы проекты в области биотехнологий и изучения моноклональных антител.

gxpnews