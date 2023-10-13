ФМБА: изменчивость коронавируса не влияет на эффективность «МИР 19»

Изменчивость вируса SARS-CoV-2 не влияет на эффективность российского препарата от коронавирусной инфекции «МИР 19», поэтому его не нужно обновлять. Об этом сообщила в интервью руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
«Препарат эффективен, так как нацелен на высококонсервативный участок генома вируса. Таким образом, изменчивость вируса не влияет на эффективность препарата, соответственно, необходимости в его обновлении нет», – сказала она.
Она также сообщила, что уровень иммунологической эффективности вакцины «Конвасэл» при новых вариантах коронавируса такой же, как и в отношении исходного варианта SARS-CoV-2.
«„Конвасэл” действует одинаково эффективно на все штаммы, несмотря на мутации поверхностных белков вируса. По этой причине уровень иммунологической эффективности вакцины „Конвасэл” при новых вариантах коронавируса такой же, как и для первоначального варианта», – сказала она.
«„Конвасэл” – первая в мире зарегистрированная вакцина, созданная на основе рекомбинантного нуклеокапсидного белка (N) вируса SARS-CoV-2, пояснила Скворцова. Это делает вакцинный препарат универсальным для различных штаммов коронавируса, даже тех, которые могут появиться в будущем», – добавила руководитель агентства.
«По результатам клинических наблюдений иммунитет к вирусу после вакцинации „Конвасэлом” сохраняется более года, чего не обеспечивает ни одна существующая в мире вакцина», – отметила она.