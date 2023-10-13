В Республике Беларусь создадут производство онкопрепаратов

Предприятие «Белмедпрепараты» планирует ввести новое производство онкологических препаратов в форме лиофильно высушенных порошков к концу 2024 года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор предприятия Сергей Казакевич. Он также отметил, что среди важнейших задач – расширение «инсулинового портфеля».

«Мы реализуем целый ряд инвестиционных проектов, один из самых значимых – создание производства онкологических препаратов в форме лиофильно высушенных порошков, – сказал Казакевич. – Рассчитываем, что к концу следующего года объект будет введен в строй». По его словам, страна получит «целый ряд новых онкологических позиций, которые будут полностью произведены в Беларуси».

Казакевич также отметил, что среди важнейших задач – расширение «инсулинового портфеля»: «Наш номенклатурный ряд мы в ближайшее время планируем расширить не только с точки зрения производства генно-инженерного инсулина, но и за счет вывода на рынок аналоговых инсулинов человека».

Также перспективным направлением он назвал освоение препаратов на основе моноклональных антител (МАТ). «Проект реализуется в сотрудничестве с российскими партнерами», – сказал Казакевич. Препараты на основе МАТ применяются, в частности, для иммунотерапии рака, терапии хронических и аутоиммунных заболеваний.

gxpnews