Жители Челябинска пожаловались на отсутствие метилпреднизолона

Жители Челябинской области пожаловались СМИ на отсутствие препарата «Метипред» (метилпреднизолон) в аптеках. Единственная сеть, где изредка появляется лекарство, – «Планета здоровья», однако купить его там все равно удается не всем. Об этом пишет местное издание.

Главный внештатный фармаколог регионального Минздрава Галина Кетова прокомментировала ситуацию. Она отметила, что «Метипред» выпускает финская компания «Орион», которая в 2023 году ушла с российского рынка. Отечественные производители, по ее словам, начали выпускать инъекционную форму препарата, но она не так распространена, как таблетированная.

«В Госреестре есть три производителя, выпускающие инъекции, таблетки пока только у одной отечественной компании. Но [чтобы сменить препарат,] нужно проконсультироваться с доктором, потому что гормональных препаратов у нас довольно много. <…> Самому эту замену делать не нужно», – сообщила она.

Тем не менее напомним, что случаи нехватки метилпреднизолона возникали еще до ухода компании с российского рынка. Так, в 2021 году о дефиците заявили пациенты с рассеянным склерозом. «Мы выражаем крайнюю обеспокоенность тем, что в наступившем году это уже не системный дефицит и перебои в поставках, а остатки закончились, и его просто нет!» – говорилось в письме-обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

gxpnews