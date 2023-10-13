Росстат сообщил о росте цен на лекарства в сентябре. Выросла стоимость как препаратов из Перечня ЖНВЛП, так и не относящихся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным средствам.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в сентябре.
В сентябре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,2%, в том числе:
- аллохол – на 2,7%;
- сульфацетамид – на 2,3%;
- кеторол экспресс – на 2,2%;
- аципол – на 2,1%;
- метилурацил – на 2%;
- активированный уголь – на 1,9%;
- афобазол, валерианы экстракт, ингалипт, канефрон Н, корвалол, магне В6, поливитамины, таурин, троксерутин, цитрамон – на 1,3—1,7%.
Цены на синупрет снизились на 1,1%.
Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 1,1%. В их числе:
- ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 4,9%;
- фуросемид – на 3%;
- панкреатин – на 2,2%;
- ингавирин и цефтриаксон – на 2,1%;
- ацетилцистеин (АЦЦ) и ксарелто – на 1,8%;
- аскорбиновая кислота, винпоцетин, глицин, дротаверин (но-шпа), омепразол, умифеновир (арбидол), эуфиллин – на 1,3—1,7%.
Цены снизились на:
- фосфоглив – на 0,8%;
- супрастин – на 0,7%;
- осельтамивир (номидес) – на 0,3%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены на такую продукцию, как:
- бинты – на 1,3%,
- вата отечественная – на 1%;
- аппараты для измерения артериального давления – на 0,7%;
- корригирующие очки и термометры медицинские электронные – на 0,5%;
- шприцы одноразовые – на 0,3%;
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 0,2%.
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Артем Косенок
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