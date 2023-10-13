В Москве возбудили дело за сбыт в аптеке незарегистрированных препаратов

Следователи возбудили уголовное дело за сбыт в аптечной организации Москвы незарегистрированных лекарственных препаратов. Сотрудники незаконно продали товаров на общую сумму 100 тыс. руб.

Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по факту сбыта незарегистрированных лекарственных средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ).

По версии следствия, сотрудники одной из аптечных организаций Москвы незаконно продали незарегистрированные препараты на общую сумму свыше 100 тыс. руб. Согласно информации Росздравнадзора, эти товары были недоброкачественными. Название аптеки не уточняется, но в Следственном комитете сообщили, что она находится на улице Маршала Рыбалко.

Следователи сейчас выясняют все обстоятельства происшествия, а также планируют установить медучреждения, в которые поставлялась недоброкачественная продукция, чтобы ее изъять.

Фото: Следственный комитет

Артем Косенок

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