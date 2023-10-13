Приложение «Честный знак» стало обязательным для предустановки на гаджеты

Правительство включило приложение «Честный знак» в перечень программ, которые обязательны для предустановки на гаджеты. Решение было принято для удобства пользователей, отметили в правительстве.

Правительство включило в список российских программ, обязательных для предустановки на гаджеты в 2023 и 2024 годах, приложение «Честный знак». Соответствующее распоряжение № 2799-р от 11.10.2023 опубликовано на портале правовой информации.

В правительстве отметили, что такое решение было принято для удобства пользователей. С помощью приложения «Честный знак» можно убедиться в легальности товара: узнать, где, когда и кем он произведен, получить информацию о его весе или объеме. Также через него можно подать жалобу.

Сейчас в списке товаров, которые подлежат маркировке, лекарства, БАД, питьевая вода, антисептики, медицинские изделия, кресла-коляски и другая продукция. В дальнейшем перечень будет расширяться, подчеркнули в правительстве.

Фото: Екатерина Погонцева

Артем Косенок

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